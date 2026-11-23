وقالت الهيئة، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي عقدته في بنغازي لبحث التطورات الأمنية في ميناء المدينة ومحيطه، إن ما شهدته المنطقة يمثل مساسا بسيادة ليبيا، ويحمل مخاطر امتداد الصراعات الدولية إلى أراضي البلاد ومياهها، بما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأكدت أن حماية سيادة الدولة واستقلال قرارها ترتبط باستعادة وحدة مؤسساتها وتجاوز الانقسام السياسي، مشددة على أن المرحلة الراهنة تستدعي موقفا وطنيا يتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة.

وأوضحت هيئة الرئاسة أن الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته والأحكام المضافة إليه، إلى جانب خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، تظل المرجعية الحاكمة للتوافق الوطني، مشيرة إلى أن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية تفرض تطوير ترتيبات المرحلة الانتقالية بما يتناسب مع متطلبات الواقع.

وتنص المبادرة التي أعلنتها هيئة رئاسة مجلس النواب على تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، تضم ممثلا عن كل دائرة انتخابية في كل من المجلسين، وفقا للتقسيم المعتمد لدى كل منهما، على أن يتولى رئاستها بصورة مشتركة عضوان من هيئتي رئاسة المجلسين.

وتتولى اللجنة وضع الترتيبات السياسية والدستورية والقانونية اللازمة للانتقال السياسي، وفق خارطة طريق محددة المراحل والآجال، تشمل توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية والمالية والرقابية، ومعالجة المسائل المتعلقة بوحدة السلطة القضائية واستقلالها، ودعم توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في إطار الدولة.

كما تشمل استكمال التشريعات والمتطلبات السياسية والأمنية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يضمن سلامتها وقبول نتائجها، ويجدد شرعية السلطات المنتخبة، ويمكّنها من استكمال متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تمثل مسارا حواريا جديدا أو آلية للوساطة السياسية، بل تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية القائمة، وتهدف إلى تمكين المجلسين من معالجة المسائل العالقة والبناء على التفاهمات السابقة، وتحويل التوافقات السياسية إلى تعديلات وتشريعات وترتيبات قابلة للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة رسمية عاجلة إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة للتجاوب مع المبادرة، وتسمية ممثليها في اللجنة، وعقد اجتماعها الأول خلال أسبوع في أي مدينة ليبية يتوافق عليها الطرفان.

ودعت الهيئة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم تنفيذ الاتفاق السياسي وتعديلاته، ومساندة التوافق بين المجلسين، وتقديم الدعم الفني والتيسير اللازم لإنجاح المبادرة، مع احترام الاختصاصات الدستورية والقانونية للمؤسسات الليبية، وترسيخ مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية.

كما دعت القوى السياسية والوطنية الليبية والدول الشقيقة والصديقة إلى دعم المبادرة وتوحيد الجهود الوطنية والدولية، بما يساعد المؤسسات الليبية على الوفاء بمسؤولياتها، وإنجاز تسوية وطنية تحفظ سيادة الدولة واستقلال قرارها، وتمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار.

وأكدت هيئة الرئاسة استعدادها لأن تكون في مقدمة المؤسسات المبادرة إلى استكمال ترتيبات المرحلة الانتقالية، وتسليم المسؤوليات إلى سلطات تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية، وفق الأطر الدستورية والقانونية المتفق عليها.

وختمت بالتشديد على أن الغاية من المبادرة هي توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإرساء أسس الدولة الدستورية الدائمة القائمة على سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.