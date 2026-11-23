ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس أحمد الشرع حرصهما المشترك على مواصلة دفع التعاون التنموي الإماراتي ـ السوري بما يسهم في دعم أولويات التنمية في البلدين وتطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والازدهار.