وقال المجلس، في بيان، إن ليبيا تواجه تصاعدا في التوترات والصراعات الدولية، مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي أضعفت مناعة الدولة وجعلت أراضيها عرضة لتقاطعات المصالح الدولية.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تتجاوز التأثير السياسي لتصل إلى المواجهات العسكرية، بما يهدد الأمن والسياسة والاقتصاد في البلاد.

وأضاف أن خطورة هذه التطورات لا تقتصر على وحدة ليبيا واستقرارها، بل تمتد إلى منطقة البحر المتوسط، بما يمس أمن الممرات البحرية والتجارة وإمدادات الطاقة، محذرا من أن استمرار تحويل ليبيا إلى ساحة للصراعات قد يفتح المجال أمام تهديدات تتجاوز المصالح الوطنية.

وأكد المجلس الرئاسي أنه سيتخذ الإجراءات والتدابير العسكرية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني وصون أمن أراضيها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما يضمن عدم تكرارها.

ودعا إلى مراجعة وطنية جادة لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، وبناء مشهد سياسي جامع يشارك فيه الليبيون بعيدا عن الاصطفافات والتدخلات الخارجية، التي قال إنها تزيد من حالة الاستنزاف والمخاطر.

وشدد المجلس على أن سيادة ليبيا ليست مجالا للمساومة أو خيارا مؤجلا، بل مسؤولية وطنية تستوجب توحيد القرار الليبي والإرادة المستقلة، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وكانت مدينة بنغازي، الواقعة شرقي ليبيا، قد تعرضت لهجمات متتالية باستخدام مسيرات بحرية استهدفت سفنا روسية في مينائها.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تقف وراء الهجوم الذي أدى إلى إغراق سفينة حربية روسية قبالة السواحل الليبية.