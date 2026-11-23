وقالت الوزارة، في بيان، إن الفحوصات الطبية والتقصي الوبائي ومراجعة التاريخ المرضي للطفل أظهرت مؤشرات واضحة على إصابته بالتسمم بالرصاص، مشيرة إلى أن والده يعمل في إصلاح البطاريات داخل مناطق النزوح.

وأوضحت أن نقص البطاريات الجديدة دفع بعض السكان إلى إصلاح البطاريات القديمة داخل الخيام والغرف الضيقة التي تفتقر إلى التهوية المناسبة، مما يزيد احتمالات تعرض الأطفال لمادة الرصاص السامة.

وأضافت أن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البطاريات، باعتبارها من المواد ذات الاستخدام المزدوج، أسهمت في زيادة الاعتماد على صيانة البطاريات المتهالكة، وظهور مصادر محتملة للتلوث بالرصاص قرب التجمعات السكنية.

وحذرت الوزارة من احتمال وجود أعداد كبيرة من الأطفال المعرضين للتسمم المزمن بالرصاص دون تشخيص، في ظل نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية اللازمة لقياس مستوياته في الدم.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل للسماح بإدخال بطاريات جديدة وآمنة إلى القطاع، وتوفير المعدات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن حالات التسمم والحد من مضاعفاتها.

ودعت العائلات إلى تجنب تفكيك البطاريات أو إصلاحها داخل الخيام والأماكن المغلقة، وإبعاد الأطفال عن مكوناتها، خصوصا ألواح الرصاص والأحماض، مع ضرورة غسل اليدين والوجه بعد التعامل معها، وفصل ملابس العاملين في صيانتها عن الملابس المستخدمة داخل أماكن المعيشة.

ويأتي التحذير في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الخدمات الأساسية، بينما تضطر أسر كثيرة إلى الاعتماد على وسائل بديلة لتوفير الكهرباء والإنارة.