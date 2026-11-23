وشددت الاستخبارات على أنها لن تقبل أن تكون ليبيا ساحة مستباحة للصراعات، مطالبة مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الجهات المتورطة في الهجوم على بنغازي.

وأكدت أن ليبيا ليست طرفا في النزاع الروسي الأوكراني، معتبرة أن نقل العمليات العسكرية إلى موانئها يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ليبية لسكاي نيوز عربية، الأحد، أن عدة زوارق بحرية مسيرة استخدمت في الهجوم على سفينة حربية روسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، فيما نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" نفذ الهجوم بعيد المدى.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين في ميناء بنغازي الليبي، قائلا إن سفينة الشحن "أنجارا"، التي تستخدمها روسيا لنقل الأسلحة، غرقت.