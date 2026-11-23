وفي حديثه من بنغازي إلى سكاي نيوز عربية، استنكر بليحق تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أقر فيها بمسؤولية قوات بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين، معتبرا أن الصراع بين الدولتين لا يجيز نقل المعارك إلى الأراضي الليبية أو مياهها الإقليمية.

اجتماع طارئ ومسار قانوني

وأوضح بليحق أن هيئة رئاسة مجلس النواب كانت تعقد، وقت المقابلة، اجتماعا طارئا لبحث الإجراءات المقبلة ومتابعة التحقيقات مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية، بما يشمل كيفية تنفيذ الهجوم ومصدر انطلاق المركبات المسيرة.

وشدد على أن تحديد الخطوات القانونية يرتبط باستكمال التحقيقات واستجلاء المعلومات، مع إمكان التحرك لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال إن المجلس "لن يقف مكتوف الأيدي"، وإن الإجراءات تستهدف صون السيادة ومنع تكرار الهجمات. كما أكد أن الاستعانة بالمجتمع الدولي في التحقيق واردة، دون إعلان آلية محددة أو قرارات نهائية قبل انتهاء الاجتماعات.

رفض اتهام جهات قبل اكتمال التحقيق

وردا على سؤال بشأن الجهات التي ربما سهلت العملية استخباراتيا أو أمنيا، امتنع بليحق عن توجيه اتهام إلى طرف محدد، مؤكدا ضرورة انتظار نتائج التحقيقات.

واعتبر أن أي جهة داخلية أو خارجية يثبت تورطها لا تراعي مصلحة ليبيا أو وحدتها ومقدرات شعبها. وأوضح أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تتولى تحديد المسؤوليات، قبل اطلاع المجلس على النتائج واتخاذ ما يلزم.

وبشأن احتمال مراجعة وجود القوات والتشكيلات الأجنبية، قال إن هذه المسائل ستناقش في اجتماع هيئة الرئاسة والجلسة المقبلة للمجلس، وإن توافر البيانات حول العملية سيحدد الإجراءات التي سيتخذها البرلمان والحكومة المكلفة منه.

العلاقة مع روسيا ليست مبررا للاستهداف

رفض بليحق اعتبار العلاقات الليبية الروسية مسوغا للهجمات، مؤكدا أن ليبيا دولة مستقلة يحق لها إقامة علاقات ثنائية مع الدول التي تربطها بها مصالح مشتركة، ما دامت هذه العلاقات لا تمس دولا أخرى.

وقال إن علاقات ليبيا بروسيا لا تمس أوكرانيا، وإن الخلاف بين موسكو وكييف لا يمنح أي طرف حق الاعتداء على الأراضي الليبية أو مياهها الإقليمية.

وأضاف أن العلاقات الثنائية يمكن النظر فيها إذا ثبت إضرارها بدولة أخرى، لكنه شدد على رفض استهداف ليبيا بسبب شراكاتها الخارجية أو محاولة نقل الحرب إليها.

الانقسام يضعف مواجهة الأخطار

أقر بليحق بأن الانقسام السياسي يزيد الأزمة ويضعف قدرة البلاد على مواجهة المخاطر، موضحا أن دعوة مجلس النواب إلى توحيد الصف والسلطة التنفيذية تستهدف بناء موقف سياسي موحد في الدفاع عن السيادة.

وجدد الدعوة إلى إنهاء الانقسام والمضي نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبرا أن ليبيا تعاني مشكلات داخلية لا تحتمل إضافة صراعات خارجية إليها.

وأدان الهجمات، مشيدا بجهود القوات المسلحة في التصدي لها. وأعرب عن أمله في ألا تتكرر، مؤكدا التمسك بسلامة الأراضي وحماية الثروات ومقدرات الليبيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الأمن والاستقرار في ليبيا، باعتبارهما جزءا من أمن المنطقة. واستحضر ما شهدته بنغازي وسرت ودرنة من مواجهات مع الإرهاب، قائلا إن التضحيات التي قدمت تفرض حماية ما تحقق من استقرار ومنع تقويضه.