وكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مكتبا وهميا اتخذ واجهة إنسانية، استُخدم في ارتكاب جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات أنه "بإشراف مباشر من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكّنت مفارز الوكالة المتمثلة بمديرية مكافحة الاتجار بالبشر في بغداد الكرخ، وبعد جهد استخباري فني ونوعي ومتابعة دقيقة، من كشف مكتب كان يستخدم واجهة إنسانية مزيفة لاستدراج المواطنين والاتجار بالأعضاء البشرية، وإلقاء القبض على متهمَين متورطين في هذه الجريمة".

وأضاف البيان، أن "المعلومات تشير إلى أن المتهمين افتتحا المكتب تحت غطاء العمل الإنساني ومساعدة الفقراء والمحتاجين، مستغلا الظروف المعيشية الصعبة لبعض المواطنين، وبالاشتراك مع متهمة من العنصر النسوي لاستدراجهم إلى عمليات بيع وشراء الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأشار البيان إلى أنه "تم استنطاق المتهَمين واعترفا صراحة بالتهمة المسندة اليهم وصُدقت أقوالهم قضائيا وأُحيلوا للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".