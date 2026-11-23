وجاء موقف سلام بعدما نشرت واوية، الأحد، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "كس" بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، تضمن صورا من زيارتها للمدرسة ولقائها عددا من التلاميذ.

واعتبر سلام أن الجيش الإسرائيلي استخدم صور الأطفال لتجميل صورة وجوده العسكري في جنوب لبنان.

من جانبها، أوضحت بلدية دبل أن الزيارة جرت قبل نحو شهر من نشر الفيديو، ومن دون تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة.

وأكدت البلدية أن ظهور التلاميذ والمعلمين في الصور لا يعني موافقتهم على الزيارة، مشيرة إلى أنه لا يمكن مطالبتهم بمواجهة عسكريين مسلحين، وأن الابتسامة أو الحديث العابر لا يحملان دلالة سياسية.

كما أدان اتحاد المعلمين الزيارة، ودعا وزارة التربية والسلطات المعنية إلى التحقيق في ملابسات دخول المدرسة، واتخاذ إجراءات لحماية التلاميذ والمعلمين.