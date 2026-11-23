وتُعقد الدورة في مقر المنتدى العالمي بلاهاي خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، لبحث تعزيز التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب ملفات استخدام المواد المحظورة في النزاعات، ولا سيما في أوكرانيا وسوريا والسودان.

ويضع طرح الاتهامات المتعلقة بالسودان خلال المؤتمر سلطة بورتسودان أمام اختبار دولي جديد، بعدما فشلت حتى الآن في تقديم نتائج علنية ومقنعة بشأن التحقيقات المطلوبة منها، في وقت تتزايد فيه المطالب الأميركية والأوروبية بالتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش أسلحة كيميائية خلال عملياته العسكرية.

مطالبة أوروبية بالشفافية

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أعدّه للمؤتمر ونُشر قبيل افتتاحه، إنه يستذكر "قلقه البالغ" بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة تناول القضية بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وطالب الاتحاد السلطات في بورتسودان بالتعامل مع الاتهامات بصورة سريعة وموضوعية وشفافة، وهي مطالبة تضيق مساحة المناورة أمام سلطة بورتسودان، التي ظلت تواجه الملف بالإنكار من دون نشر تحقيق متكامل أو تقديم أدلة يمكن إخضاعها للفحص الدولي.

ورحّب المبعوث الأوروبي الخاص لنزع السلاح وعدم الانتشار، السفير ستيفان كليمنت، بمواصلة الأمانة الفنية للمنظمة مراقبة جميع الحالات والادعاءات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد كليمنت استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة، إذا طُلبت، وفقاً لأحكام الاتفاقية، بما يفتح الباب أمام تحرك فني دولي للتحقق من الاتهامات إذا قررت سلطة بورتسودان التعاون بدلاً من الاكتفاء بالنفي.

ملف السودان لا يزال مفتوحاً

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أبقى ملف السودان مفتوحاً خلال دورته الـ113، التي عُقدت في لاهاي بين السادس والتاسع من أكتوبر الماضي، واستمر في مناقشة طلبات الإيضاح المقدمة بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية.

وأكدت المديرة العامة للمنظمة، سابرينا دالافيور، متابعة الأمانة الفنية للتقارير والاتهامات المتعلقة باستخدام مواد كيميائية في السودان، فيما شهدت اجتماعات المجلس ضغوطاً من دول أوروبية طالبت سلطة بورتسودان بتقديم معلومات قابلة للتحقق والتعاون الكامل مع المنظمة.

وقالت بلجيكا إن الاتهامات المتداولة تتعلق باستخدام الجيش السوداني قنابل تحتوي على الكلور خلال الحرب، معتبرة أن الردود التي قدمتها السلطات السودانية لا تتناسب مع خطورة المعلومات المنشورة في المصادر المفتوحة. وطالبت بورتسودان بتقديم مزيد من الإيضاحات بشأن القضية.

أما ألمانيا، فقالت إن التقارير المتعلقة باستخدام مواد كيميائية خلال عام 2024 قد تشير إلى أكثر من واقعة منفردة، وربما إلى وجود برنامج كيميائي غير معلن. ودعت إلى استكمال تحقيق وطني شامل، ونشر نتائجه سريعاً، والتعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما طالبت بريطانيا السلطات القائمة في السودان بالتعاون مع المنظمة، مؤكدة أن الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية تثير قلقاً بالغاً.

الإنكار لا يغلق الملف

ويعني انتقال القضية إلى آليات المادة التاسعة واستمرارها على جدول أعمال المنظمة أن اتهامات استخدام الجيش أسلحة كيميائية لم تعد ملفاً يمكن إغلاقه ببيانات النفي الصادرة عن سلطة بورتسودان.

وإذا أرادت قيادة الجيش إثبات عدم امتلاكها أو استخدامها مواد محظورة، فإن عليها نشر نتائج تحقيقها وفتح المواقع والسجلات أمام خبراء المنظمة والتعاون الكامل مع إجراءات التحقق؛ أما استمرار المماطلة وحجب المعلومات فلن يبددا الشبهات، بل سيعمّقانها ويدفعان الملف خطوة إضافية نحو المساءلة الدولية.