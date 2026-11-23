ووفق مسؤولين ومحللين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، تتصدر قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والتجارة والاستثمار أولويات الزيارة، التي ينتظر أن تشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة، إلى جانب بحث تفعيل اتفاقات سابقة، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية داخل العراق.

ماذا تتضمن الزيارة؟

قال سفير العراق لدى القاهرة، قحطان طه خلف، إن زيارة الزيدي إلى مصر، الاثنين، ستتضمن مرحلتين رئيسيتين، تبدأ الأولى باستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي في قصر الاتحادية، لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

أما المرحلة الثانية، فتشهد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في العراق ومصر، يعقبها التوقيع على محضر الاجتماعات، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية في قطاعات مختلفة.

وأشار خلف، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز العلاقات وتطويرها، ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، الذي شهد نموا خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية، بما يفتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء والتجارة والاستثمار ستكون في مقدمة المجالات ذات الأولوية خلال المباحثات.

فرص اقتصادية تتجاوز الاتفاقيات

وفي قراءة لأبعاد الزيارة، قال مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، رائد العزاوي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن زيارة الزيدي تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز علاقات العراق بمحيطه العربي، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع دول المنطقة، خصوصا في ظل التحركات التي تنفذها الحكومة العراقية لتوسيع علاقاتها الإقليمية.

وأوضح العزاوي أن مصر تتمتع بمكانة استراتيجية مهمة في الحسابات العراقية، بالنظر إلى ثقلها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي، فضلا عن علاقاتها بمختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في العراق، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لتطوير التعاون بين البلدين على المستويين الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تفعيل مسار التعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني.

وأضاف أن الزيارة تأتي تتويجا لسلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة العراقية المصرية المشتركة خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن تشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خصوصا في مجالات الربط الكهربائي والبنية التحتية، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات داخل العراق.

كما لفت إلى أن مجالات التعاون المطروحة لا تقتصر على الطاقة والكهرباء، بل تشمل أيضا تطوير عمليات تكرير النفط العراقي في مصر، والتعاون في مجالي الزراعة والطاقة النظيفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

عودة العراق إلى محيطه العربي

ومن بغداد، قال مدير مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، إن زيارة الزيدي إلى مصر، وهي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة، تأتي ضمن تحرك عراقي أوسع لتعزيز الحضور داخل المنظومة العربية، وتطوير العلاقات مع الدول المؤثرة في المنطقة.

وأوضح الشمري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الزيارة تأتي امتدادا لتحركات الزيدي الخارجية، التي شملت السعودية والأردن وسوريا، في إطار توجه حكومي لترسيخ العلاقات العربية وتوسيع التعاون معها بصورة متصاعدة.

وأضاف أن التنسيق السياسي إزاء التطورات الإقليمية يمثل أحد الملفات المهمة على جدول المباحثات، في ظل حاجة العراق إلى التواصل مع الدول العربية المؤثرة، وفي مقدمتها مصر، وتوحيد المواقف بشأن التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، ضمن مسار التعاون الثلاثي بين بغداد والقاهرة وعمان، فضلا عن بحث ملفات تصدير الكهرباء والغاز، والتعاون في مجال الصناعات الحربية، الذي يحظى باهتمام رئيس الوزراء العراقي.

ملفات أمنية على الطاولة

وعلى الجانب الأمني، أكد الشمري أهمية تطوير التعاون الأمني والاستخباراتي والتدريبي، موضحا أن مصر لا تزال تمثل محطة رئيسية في تدريب القوات الأمنية العراقية، وهو ما يمنح هذا المسار أهمية خاصة في إطار العلاقات بين البلدين.

ولا تنفصل الزيارة عن التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، إذ يرى العزاوي أن توقيتها يكتسب أهمية إضافية في ظل استمرار التوتر في المنطقة والمخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

وأشار إلى أن العراق يسعى إلى تجنب تداعيات أي صراع إقليمي، ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة.

كما أشار إلى أن المباحثات تحمل أبعادا تتصل بالتحديات الداخلية العراقية، وفي مقدمتها تعزيز سلطة الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ومكافحة الفساد، معتبرا أن التنسيق مع مصر يمكن أن يدعم هذه المسارات.

جرف الصخر وتوقيت الزيارة

وتأتي الزيارة في أعقاب تطورات داخلية عراقية لافتة، من بينها دخول القوات الحكومية إلى منطقة جرف الصخر، في خطوة أعادت ملف بسط سلطة الدولة إلى الواجهة، بعد سنوات من غياب الوجود الحكومي المباشر عن المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد تلقى، أواخر أغسطس الماضي، دعوة من الرئيس السيسي لزيارة مصر، في إطار تعزيز التعاون وتنسيق المواقف ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما استقبل الزيدي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس المصري أكد فيها عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واستعداد القاهرة لمساندة جهود تحقيق تطلعات الشعبين في مختلف المجالات.

وتتزامن الزيارة مع تأجيل زيارة الزيدي إلى بيروت، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، لتأتي القاهرة في صدارة تحركاته الخارجية خلال هذه المرحلة.