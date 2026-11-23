ويرى الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن اختزال التطورات في مواجهة روسية أوكرانية يتجاهل تشابك المصالح الدولية. ووصف المشهد بأنه "صراع دولي-دولي بأدوات ليبية"، محذرا من تحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات.

عمليات تثير تساؤلات التنسيق

يرجح محفوظ وجود تنسيق يتجاوز أوكرانيا، قد يشمل أطرافا أوروبية، مستندا إلى استهداف السفينة الروسية، والحديث عن العثور على 14 زورقا واستهدافها قبالة بنغازي، إضافة إلى استهداف سفينة تجارية ترفع العلم المالطي قبالة السواحل الشرقية.

ويستحضر هجمات قال إنها استهدفت ناقلتي نفط وغاز روسيتين في غرب ليبيا، أواخر ديسمبر الماضي وفي مارس من العام الجاري، مشيرا إلى اتهام موسكو جهات بإطلاق المسيّرات من الأراضي الليبية.

كما أشار إلى اتهامات روسية بوجود خبراء وأفراد أوكرانيين يتولون التدريب واستخدام المسيّرات في ليبيا. وتبقى هذه الاتهامات، وترجيح التنسيق الأوروبي، ضمن المعطيات التي استند إليها في قراءته، دون حسم مصدر الهجوم الأخير.

الانقسام مدخل للتدخلات

يربط محفوظ المخاطر بالانقسام الداخلي، معتبرا أن سلطات الشرق والغرب ليست منفصلة عن تحالفاتها الخارجية. ويستبعد وجود أطراف أوكرانية في غرب البلاد دون تنسيق مع سلطات طرابلس، مثلما يربط الوجود الأجنبي في الشرق بعلاقات السلطات هناك.

وفي هذا السياق، توقف عند بيان حكومة طرابلس الرافض لتحويل المرافق الحيوية، ومنها قاعدة بنغازي البحرية، إلى مواقع للوجود الأجنبي، وقرأه باعتباره ردا على الانتشار الروسي في قواعد ليبية.

ويحذر من أن تبادل الاتهامات بين الطرفين يعرقل بناء موقف مشترك يرفض استخدام الأراضي الليبية في الصراعات الخارجية، ويترك المجال مفتوحا أمام مزيد من التدخلات.

الرد الروسي.. الخطر الأقرب

يعتقد محفوظ أن موسكو لن تقف متفرجة على استهداف مصالحها، خصوصا أن ليبيا تمثل بوابة لتحركاتها في منطقة الساحل الأفريقي، ومنها النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

ولا يستبعد استهداف مواقع وجود أوكراني في غرب ليبيا إذا ثبت انطلاق العمليات منها. لكنه يشدد على أن روسيا لم تعلن طبيعة ردها، وأن سلطات بنغازي لم تحدد مصدر المسيّرات، ووصفتها بأنها مجهولة.

وبحسب تقديره، فإن أي تصعيد قد يصيب المصالح الليبية قبل أن يطال الأطراف الأوروبية أو الأوكرانية. كما نقل عن مصادر محلية في بنغازي حديثا عن سقوط ضحايا، مع الإشارة إلى عدم صدور إعلان رسمي عن قتلى أو جرحى.

موقف موحد لاحتواء التصعيد

يحذر محفوظ من انتقال البلاد من ضربات متفرقة إلى انخراط أوسع في الصراع، بما قد يستدعي تدخل أطراف دولية وإقليمية، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والجزائر وتونس.

ويدعو إلى تحرك شعبي يبلور إرادة سياسية جامعة، مؤكدا أن تداعيات المواجهة لن تميز بين سكان بنغازي وطرابلس والجنوب.

العلاقة مع مصر وتعقيدات التحالفات

وفي سياق إقليمي متصل، قرأ محفوظ وصف القيادة العامة في الشرق مصر بأنها دولة شقيقة باعتباره محاولة لاحتواء توتر إعلامي، أعقب تصريحات لشخصيات محسوبة عليها طالبت بطرد المصريين والقنصلية المصرية من بنغازي. ووصف تلك المواقف بأنها مرفوضة لدى الليبيين.

كما رجح أن تكون زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للقاهرة ولقاؤه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوقيع مذكرات تفاهم قد قُرئت ردا على تقارب قيادة الشرق مع تركيا.

ويرى أن الأهمية الاستراتيجية والأمنية للعلاقة مع مصر تجعل التصعيد الإعلامي معها مكلفا، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى تقليص خلافاتها واحتواء ارتدادات المواجهات الخارجية.