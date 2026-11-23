وضبط جهاز الاستخبارات وقوى الأمن الداخلي السورية شحنة أسلحة في ريف دمشق كانت معدة للتهريب إلى لبنان، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وأوقفت السلطات أحد المتورطين، فيما تتواصل التحقيقات لكشف امتدادات الخلية والشبكات المرتبطة بها.

وفي لبنان، أعلن الجيش ضبط نحو 264 كيلوغراما من المتفجرات في منطقة الدورة ومشاريع القاع، تضم 203 كيلوغرامات من مادة "سي فور" و61 كيلوغراما من "تي إن تي". وأوقف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تهريبها من سوريا، وبدأ التحقيق بإشراف القضاء المختص.

تنسيق يضيّق منافذ التهريب

قال ريحان، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن عمليتي الضبط تعكسان التنسيق الأمني والعسكري بين الجيشين اللبناني والسوري، اللذين يعملان على مدار الساعة لملاحقة المهربين وضبط الحدود.

وأشار إلى تشابه شحنة المتفجرات الأخيرة مع شحنة ضُبطت سابقا في ضهر البيدر، وأخرى أوقفها الجيش في المنطقة الحدودية، من حيث طبيعة المواد المستخدمة.

وبحسب معلومات أوردها، فإن الكميات المضبوطة خلال الأسابيع الأخيرة تتجاوز الحصيلة المعلنة، لأن الجيش لا يكشف كل عملياته. ووصف الشحنة الأخيرة بأنها الرابعة التي يعلنها إعلاميا خلال هذه الفترة، مع استمرار إغلاق المعابر غير الشرعية وملاحقة شبكات التهريب.

وأضاف أن الجيش جمع في جنوب لبنان، منذ توقيع اتفاق الإطار، أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح أو جزء من سلاح، وفق المعلومات التي عرضها.

تحقيقات تبحث عن الجهة المستفيدة

أورد ريحان معلومات تفيد بارتباط أحد الموقوفين على الأقل بـ"سرايا المقاومة" التابعة لحزب الله، وبوجود شخص رابع في الهرمل كان مكلفا باستقبال الشحنة.

ورجح أن تكون المتفجرات موجهة إلى الحزب، مستندا إلى تشابهها مع شحنات سابقة. لكنه أشار إلى استمرار التحقيقات لتحديد الجهة السياسية المسؤولة وبقية أفراد الخلية، ما يبقي هذا الربط في نطاق الترجيح.

ولا يستبعد ريحان أن يتبنى مسؤول في حزب الله الشحنة، كما قال إنه حدث في قضية ضهر البيدر.

تحول سياسي يدعم الإجراءات الأمنية

يربط ريحان تشديد الملاحقة بتغير القرار السياسي اللبناني، معتبرا أن الغطاء الذي وفرته البيانات الوزارية السابقة لعمل الحزب العسكري لم يعد قائما بالصورة نفسها.

وقال إن الجيش والقضاء ينفذان قرارات السلطة السياسية، مستشهدا بادعاء القاضي كلود غانم على عناصر من حزب الله بجرائم تمس أمن الدولة، رغم تهديدات الحزب بالتصعيد.

ويرى أن رفع سقف الخطاب لا يمنح الحزب القدرة على تعطيل التحولات الجارية في لبنان وسوريا، أو تغيير اتجاه الدولة اللبنانية. ولذلك يرجح استمرار الاعتراض السياسي دون انتقاله إلى تحرك فعلي.

شحنات أصغر وكلفة أعلى

يؤكد ريحان أن محاولات تهريب السلاح والأموال مستمرة، وأن السلطات السورية واللبنانية أحبطت عددا منها خلال الأشهر الماضية. لكنه يرى أن وسائل التهريب وحجم الشحنات تغيرا بوضوح.

فبعد استخدام شاحنات ضخمة لنقل صواريخ طويلة، يقول إن الحزب بات يحاول تمرير أعداد محدودة من صواريخ "الغراد" قصيرة المدى، أحيانا بواسطة دراجات نارية، وغالبا ما تُضبط على أحد جانبي الحدود.

ويشير إلى معلومات عن ارتفاع المبالغ المدفوعة للمهربين مقابل نقل شحنات أصغر بكثير من السابق. ومع أن الحزب لم يقتنع بتسليم سلاحه، بحسب تقديره، فإن تضييق المنافذ وتكثيف الملاحقة جعلا استعادة تدفقات التسليح السابقة أكثر صعوبة وكلفة.