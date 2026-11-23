وقال البياتي، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن الأيام الأولى للعملية حملت مؤشرات إيجابية، أبرزها تنفيذ الانتشار دون احتكاك بين القوات الجديدة والقديمة. لكنه دعا إلى التريث قبل الحكم على اكتمال العملية، في ظل غياب تأكيد واضح لانسحاب الكتائب.

انسحاب تدريجي قيد التحقق

يرى البياتي أن بعض المؤشرات والتسريبات توحي بمرونة قد تسمح بانسحاب تدريجي لعناصر الكتائب، مع احتمال بقاء وجود محدود في مواقع صغيرة قبل تسليمها إلى الحشد الشعبي، وتحديدا اللواءين 72 أو 79.

وشدد على أن هذه الاحتمالات لم تتحول إلى معلومات مؤكدة أو إعلان رسمي. كما أشار إلى أن وجود الكتائب في المنطقة منذ نحو 12 عاما، وما أنشأته خلالها من منازل وملاجئ ومخازن للعتاد، يجعل إتمام خروجها خلال يومين أو ثلاثة أمرا غير متوقع.

وربط احتمال الانسحاب باتفاقات قد تكون نتجت عن اجتماعات لقيادات سياسية وأمنية، بينها هادي العامري وأبو فدك وفالح الفياض، موضحا أن ذلك يظل في إطار تقديره.

شرطة الطاقة داخل المنطقة

عدّ البياتي دخول شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية أبرز التطورات، قائلا إنها تولت تأمين الأنبوب النفطي الممتد داخل جرف الصخر لمسافة خمسة كيلومترات.

وأوضح أن الانتشار تجاوز محيط المنطقة إلى داخلها، بمشاركة الشرطة الاتحادية وألوية من الحشد الشعبي، إلى جانب تحرك تدريجي للجيش العراقي. وأشار إلى مشاركة اللواءين 16 و17 من الشرطة الاتحادية، واللواءين 72 و79 من الحشد.

كما تحدث عن وجود قوات مكافحة الإرهاب في المحيط، وتشكيلات من الأنبار والعويسات، وقوات "سوات" ومهمات خاصة من الجهة الغربية.

وبحسب عرضه، لم تسجل عملية تبديل القوات أي تماس أو احتكاك أو توتر حتى وقت المقابلة، وهو ما اعتبره عاملا إيجابيا يسمح باستكمال الترتيبات دون مواجهة.

هدوء التنفيذ لا يحسم النتيجة

شدد البياتي على ضرورة تجنب الاستعراض والهتافات وأي تصرفات قد تستفز القوات الموجودة سابقا. ويرى أن الحكومة لا تريد تصوير خروج الكتائب باعتباره هزيمة، كما لا ترغب الكتائب في تقديمه بهذه الصورة.

ويعتقد أن هذا الحرص المتبادل يساعد على تنفيذ التبديل التدريجي بهدوء، لكنه لا يغني عن التحقق من الانسحاب الفعلي ووضوح انتشار الجيش.

وقال إنه يفضل انتظار يومين أو ثلاثة لمتابعة التطورات، معتبرا أن السيطرة على الأنبوب النفطي ودخول التشكيلات الأمنية يمثلان تقدما، بينما يظل تثبيت سلطة القوات الحكومية معيارا ضروريا للحكم على النتائج.

النازحون معيار النجاح

يضع البياتي عودة النازحين، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني، في صدارة مؤشرات نجاح العملية، متقدما على مجرد تبديل القطعات وإعادة توزيع المسؤوليات.

ويرى أن عودة جزء من السكان تدريجيا واستقرارهم في منازلهم وأراضيهم سيقدمان دليلا عمليا على تحقيق الأهداف. فاستعادة الأهالي مناطقهم بعد نحو 12 عاما من النزوح تمثل، في تقديره، الإنجاز الأكبر ومصدر الاطمئنان إلى جدية التحول الأمني.

وأشاد بالخطوات الحكومية في الملف، معتبرا أنها حققت ما لم تنجزه الحكومات السابقة.

وفي موازاة متابعة جرف الصخر، دعا البياتي إلى الالتفات إلى ملف تهريب الأنابيب في كركوك والمناطق المحيطة بها، محذرا من احتمال أن يثير أزمة أكبر، دون تقديم تفاصيل إضافية عن أطرافه أو نطاقه.