ودانت وزارة الخارجية البحرينية الاعتداء، معتبرة أنه يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين وانتهاكا صارخا لسيادة المملكة.

وفي حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، وصف المحاضر في القانون العام والعلاقات الدولية حسام جابر الهجمات الإيرانية بأنها "عدوان مكتمل الأركان"، محذرا من تداعياتها القانونية والسياسية والاقتصادية.

السيادة والمنشآت المدنية

يرى جابر أن الهجمات تتجاوز التوتر العابر إلى انتهاك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول. ويعتبر أن استمرارها يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنفاذ قراراته ومساءلة طهران.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2817، الصادر في مارس 2026، معتبرا أن مواصلة الاعتداءات بعد صدوره تعكس تجاهلا للإرادة الدولية. ووصف استهداف المنشآت الصناعية المدنية التي لا صلة لها بالصراع بأنه "جريمة دولية مكتملة".

ويرفض جابر الذرائع التي يسوقها الحرس الثوري والنظام الإيراني، ويصفها بأنها "ساقطة قانونا"، مؤكدا أن خلافات أي دولة لا تمنحها حق تصدير أزماتها أو انتهاك سيادة جيرانها، خصوصا أن البحرين، وفق حديثه، لم تقم بأي عمل عدائي تجاه إيران.

ويشدد على أن المملكة ليست طرفا في الصراع ولا تريد الانخراط فيه، وأن افتراض وجود مبررات إيرانية لا يوفر مسوغا للاعتداء عليها.

جهود السلام لا تبرر الاستهداف

يقول جابر إن دول مجلس التعاون تقف "صفا واحدا" في رفض الاعتداءات، بالتوازي مع سعيها إلى خفض التوتر وإعادة مسار السلام إلى المنطقة.

ويرى أن هذه الدول أدت دورا مسؤولا تجاه الأمن الإقليمي والدولي قبل 28 فبراير وبعده، ودعت أطراف المواجهة إلى تجنب التصعيد. لكن جهود الوساطة، بحسب تقديره، لا تبرر ممارسة الضغط عليها بالهجمات أو تعريض أمنها للخطر.

تشدد إيراني وضغط أميركي

يقسم جابر السلوك الإيراني إلى مرحلتين ترتبطان بالانتخابات الأميركية. ففي المرحلة الأولى، اعتبر أن المراوغة وكسب الوقت شكلا أساس تحركات طهران، رغم توقيعها اتفاقية إسلام آباد بإرادتها السياسية وتقديمها تنازلات.

أما المرحلة التالية، فيرى أنها اتسمت بموقف أكثر صراحة في رفض تقديم تنازلات أو قبول حلول رسمية، ما أسهم في تصاعد التوتر.

ويضيف أن تشديد واشنطن الضغط الاقتصادي، لدفع إيران إلى العودة إلى الاتفاقية أو تقديم تنازلات، تزامن مع تمسك طهران بموقفها في الملف النووي. ويعتبر هذين العاملين من أبرز أسباب احتدام الأزمة واحتمال توجيه ضربات عسكرية جديدة إلى إيران.

ويحذر من أن أي جولة تصعيد إضافية قد تفرض تبعات اقتصادية أوسع على المنطقة والعالم، داعيا طهران إلى تحكيم العقل والالتزام بمسؤولياتها الدولية.

أزمة ثقة طويلة الأمد

لا يتوقع جابر معالجة سريعة للصدع بين إيران ودول الخليج، معتبرا أن الثقة أصبحت "في محل الشك والريبة"، بعدما تحملت دول المجلس، وفق وصفه، قدرا كبيرا من العدائية دون أن تبادر بعمل عدائي.

ويرى أن استعادة الثقة تتطلب جهدا إيرانيا كبيرا يتجاوز إعلان الرغبة في التعاون، ولا يرصد بوادر إيجابية قريبة لتحقيق ذلك.

وفي تقييمه لحسابات طهران، يعتبر أن استهداف دول الخليج والأردن، وتهديد الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، واستخدام الأذرع الإقليمية، عمقت العزلة الإيرانية ووسعت دائرة المتضررين. ويحذر من أن مواصلة النهج نفسه ستزيد التصعيد مع الولايات المتحدة وتفاقم خلافات إيران مع دول المنطقة.