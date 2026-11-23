وقال بولس، في منشور على منصة "إكس"، إن هجمات بطائرات مسيرة شهدتها الخرطوم، الإثنين، تسببت في أضرار جسيمة بأحد الأحياء السكنية ومرافق تابعة للأمم المتحدة، مما عرض سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر مجددا.

وأضاف أن الهجمات بالطائرات المسيرة الموردة من الخارج باتت تتكرر بصورة شبه يومية، وتتسبب في مقتل مدنيين بمختلف أنحاء السودان، فضلا عن عرقلة العمليات الإنسانية.

وأكد المسؤول الأميركي أن المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يتحملون العبء الأكبر من العنف، مشيرا إلى أن الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني أصبحت نادرة في ظل استمرار النزاع.

وشدد بولس على ضرورة وقف تدفق الأسلحة، ولا سيما الطائرات المسيرة، التي قال إنها تواصل التسبب في الموت والدمار وإطالة أمد الحرب.

كما دعا إلى التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، يمهد لإنهاء دائم للقتال ويضمن وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح الملايين، وسط أزمة إنسانية تعد من بين الأسوأ في العالم.