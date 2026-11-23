وأوضحت المؤسسة أن إغلاق صمام خط الشرارة تسبب في فقدان نحو 350 ألف برميل يوميا من إنتاج الحقل، في حين أدى استمرار إغلاق خط الحمادة منذ أكثر من أسبوعين إلى فقدان نحو 15 ألف برميل يوميا.

وبذلك يصل إجمالي المفقود من الإنتاج النفطي الليبي إلى نحو 365 ألف برميل يوميا، من أصل نحو 1.4 مليون برميل يوميا، هي حجم الإنتاج الإجمالي.

ونددت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بهذه الأعمال، معتبرة أنها تأتي في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا في أسعار النفط، بينما تعيش البلاد وضعا اقتصاديا حرجا.

وحذرت من أن هذه الممارسات تلحق ضررا مباشرا بالاقتصاد الوطني وتمس قوت الليبيين، ودعت إلى تكثيف الجهود لإعادة فتح خطي الشرارة والحمادة واستئناف عمليات الإنتاج.

ووعدت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في إغلاق خطوط النفط وتعطيل الإنتاج.

وقال البيان: "نناشد جهاز حرس المنشآت النفطية والجهات الحكومية المختصة تحمل مسؤولياتهم في حماية المنشآت والمرافق النفطية ومنع تعطيل عملها".

حرس المنشآت يوضح الوضع

في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام ليبية عن حرس المنشآت في القيادة العامة تأكيده أن الإغلاق الذي أعلنت عنه المؤسسة في منطقة تقع شمال حقل الشرارة، خارج نطاق مسؤوليته وتمركزاته.

وأوضح الحرس أنه متمركز في حقل الشرارة وأن الوضع هناك طبيعي، ولا يوجد أي إغلاق في الحقل أو في خطوط الأنابيب الواقعة ضمن مناطق مسؤوليته.

وأشار إلى أن الإغلاق جرى على صمام أنبوب في المنطقة الغربية، وهو موقع خارج نطاق عمله.

ويتبع جهاز حرس المنشآت النفطية عسكريا للقيادة العامة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (الجيش الوطني الليبي)، ويقوده اللواء ناجي المغربي.