واستند المجلس في بيان له، إلى نتائج التحقيقات الأولية التي ترجح تعرض سفينة روسية راسية في ميناء بنغازي، لهجوم، أعقبته اعتداءات متتالية طالت سفينة تجارية وألحقت بها أضرارا.

وقال البيان: "في ظل خطورة هذه الوقائع، شدد المجلس في بيانه على أن سيادة ليبيا على أراضيها ومياهها الإقليمية وموانئها ومنشآتها تمثل حقوقا وطنية ثابتة يكفلها القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها أو انتهاكها تحت أي ذريعة".

النأي عن الصراعات الدولية

أكد مجلس النواب الليبي، أن ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة، ولا تشارك بوصفها طرفا في النزاع الروسي الأوكراني، و"ترفض بشكل قاطع تحويل أراضيها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو امتداد للصراعات العسكرية بين الدول".

كما أوضح أن علاقات ليبيا المشروعة واتفاقياتها مع الدول الشقيقة والصديقة "تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مضيفا أنه لا يمكن استخدام تلك الاتفاقيات ذريعة للمساس بأمن البلاد واستقرارها.

وأشاد مجلس النواب بـ"اليقظة والجاهزية التي أظهرتها القوات المسلحة العربية الليبية ووحداتها الجوية والبحرية في التعامل مع هذه التهديدات"، كما ثمن جهود الأجهزة العسكرية والأمنية وفرق الإطفاء والسلامة في احتواء الآثار المترتبة على الحوادث.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز قدرات القوات المسلحة وجاهزيتها لحماية الحدود والمياه الإقليمية والمجال الجوي والمنشآت الحيوية، وصون مقدرات الدولة ومصالحها الاستراتيجية.

اجتماع طارئ

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين، لبحث تداعيات التهديدات التي تعرض لها ميناء بنغازي البحري والمجال البحري السيادي للدولة، إلى جانب بحث أوضاع السلطة التنفيذية.

ونقلت المصادر أن الاجتماع سيتناول ملابسات الهجوم وتداعياته وانعكاساته على أمن البلاد واستقرارها.

كما سيركز الاجتماع على ما تفرضه التطورات الراهنة من ضرورة معالجة حالة الانقسام السياسي والمؤسسي.

وسيبحث الاجتماع ضرورة المضي نحو سلطة تنفيذية واحدة في ليبيا، باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا ملحا وضرورة أساسية لتوحيد القرار والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز قدرة الدولة على بسط سلطتها وحماية منشآتها وسيادتها.