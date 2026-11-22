وأضافت المصادر الليبية والإقليمية أن ضباطا من القوات الأوكرانية يوجدون في قاعدة مصراتة البحرية. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من نقطة انطلاق الهجمات أو طبيعة الوجود الأوكراني الذي تحدثت عنه المصادر.

وتأتي هذه الإفادات بعد هجمات شهدتها بنغازي، الأحد، بدأت باستهداف سفينة روسية داخل القاعدة البحرية فجرا، وأعقبتها هجمات على سفن تجارية قبالة سواحل المدينة.

وأفاد مصدران طبيان لوكالة "رويترز" بأن 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم على السفينة الروسية.

وفي واقعة منفصلة، قال مصدران عسكريان للوكالة إن سفينة تجارية ترفع علم مالطا تعرضت لهجوم بزورق مسير، وإن القوات البحرية الليبية أنقذت أفراد طاقمها.

وأضاف المصدران أن القوات البحرية والجوية اعترضت أكثر من 20 زورقا مسيرا قبالة بنغازي مساء الأحد، من دون اتضاح حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة التجارية.

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، قد رجحت تعرض السفينة الروسية لهجوم بمركبات مسيرة، ووجهت بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع موسكو لإجراء تحقيق مشترك.

وقالت إن السفينة توقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن أثناء عودتها إلى روسيا، مؤكدة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

وبشأن هذا الهجوم، نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد عن مصدر مطلع أن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" نفذ العملية، من دون تحديد وسيلة التنفيذ أو نقطة الانطلاق. ولم يتناول المنشور الهجمات اللاحقة على السفن التجارية.

وشددت حكومة شرق ليبيا على رفض تحويل أراضي البلاد وموانئها إلى ساحة للصراعات الدولية، مؤكدة أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية.

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