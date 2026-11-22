وأفاد مصدران طبيان لوكالة "رويترز" بحصيلة المصابين في انفجار السفينة الروسية، الذي رجحت حكومة شرق ليبيا أنه نجم عن هجوم بمركبات مسيرة، استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية.

وفي تطور لاحق، قال مصدران عسكريان ليبيان للوكالة إن سفينة تجارية ترفع علم مالطا تعرضت لهجوم بزورق مسير قبالة بنغازي، وإن القوات البحرية أنقذت أفراد طاقمها.

وأضاف المصدران أن القوات البحرية والجوية اعترضت أكثر من 20 زورقا مسيرا قبالة ساحل المدينة مساء الأحد. ولم تتضح الأضرار التي لحقت بالسفينة التجارية أو طبيعة الصلة بين الهجومين.

وقالت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إن السفينة الروسية كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، بموجب اتفاقات التعاون البحري بين البلدين.

وأكدت أن مرافق الميناء والقاعدة البحرية، بما فيها المستودعات، لم تتضرر، وأن العمل المعتاد استؤنف بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

ووجهت الحكومة بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وكانت مصادر ليبية قد قالت لسكاي نيوز عربية إن عدة زوارق بحرية مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة الروسية، وإن القوات البحرية تصدت لأربعة منها وألحقت أضرارا بها.

وأوضحت المصادر أن السفينة، التي وصفتها بأنها فرقاطة، كانت تحمل ما بين 90 و100 عسكري. وأضافت أن قطعا احتفظ بها الجيش تعود، بحسب تقديرها، إلى زوارق أوكرانية الصنع من طراز "ماغورا"، مزودة بأجهزة اتصال عبر منظومة "ستارلينك".

وقدرت المصادر مدى المسيرات بما بين 800 و1500 كيلومتر، ورجحت انطلاقها من إحدى القواعد التي قالت إن قوات أوكرانية تشغلها في غرب ليبيا. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه التفاصيل.

وفي سياق متصل، نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد عن مصدر مطلع أن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" نفذ الهجوم بعيد المدى على السفينة الروسية، من دون تحديد وسيلة التنفيذ أو نقطة الانطلاق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها رسميا عن الهجوم، كما لم يصدر تعليق من السلطات الروسية، وفق المعلومات المتاحة.

ونددت الحكومة، واعتبرته انتهاكا للسيادة وتهديدا للسلامة البحرية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية بحق من يثبت تورطه.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها مع الدول الأخرى شأن سيادي لا يبرر استهداف أراضيها وموانئها.