وقالت المصادر الليبية إن القوات البحرية تصدت لأربعة زوارق وألحقت أضرارا بها، وإن السفينة، التي وصفتها بأنها فرقاطة، كانت تحمل ما بين 90 و100 عسكري. ولا تزال المعلومات بشأن وقوع قتلى وجرحى وأعدادهم غير محسومة.

وبحسب المصادر، نفذ الهجوم فجر الأحد بواسطة عدة زوارق مفخخة انفجرت في ميناء بنغازي. وقالت إن القطع التي احتفظ بها الجيش تعود إلى مسيرات بحرية أوكرانية الصنع من طراز "ماغورا"، مزودة بأجهزة اتصال بالإنترنت عبر منظومة "ستارلينك".

وقدرت المصادر مدى هذه المسيرات بما بين 800 و1500 كيلومتر، ورجحت انطلاقها من إحدى القواعد العسكرية التي قالت إن قوات أوكرانية تشغلها في غرب ليبيا.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من طراز الزوارق وتجهيزاتها أو نقطة انطلاقها.

وأضافت المصادر أن التحقيقات متواصلة لكشف الجهات المتورطة في الهجوم، الذي وصفته بأنه يستهدف زعزعة أمن بنغازي واستقرارها.

جهاز الأمن الأوكراني

ونقل مراسل "أكسيوس" باراك رافيد، في منشور على منصة "إكس"، عن مصدر مطلع، أن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" نفذ الهجوم بعيد المدى على السفينة الحربية الروسية في ليبيا.

ويأتي ذلك بعدما رجحت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تعرض سفينة روسية لهجوم بمركبات مسيرة أثناء رسوها داخل قاعدة بنغازي البحرية، ووجهت بالتنسيق مع موسكو لإجراء تحقيق مشترك.

توقف للتزود بالوقود

وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب إن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن السفينة، التي كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأكدت السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، وسلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية.

ولم يحدد البيان الحكومي اسم السفينة أو طبيعتها العسكرية، كما لم يعلن حصيلة إصابات أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

ووجهت الحكومة الجهات الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابسات الواقعة ومصدر الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

رفض نقل الصراعات إلى ليبيا

ووصفت الحكومة استهداف السفينة بأنه "اعتداء خطير على السيادة الوطنية"، وانتهاك لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية ومساءلة المتورطين.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، وأن علاقاتها واتفاقياتها مع الدول الأخرى لا يجوز اتخاذها ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها.

وقالت إنها لن تسمح بتحويل الأراضي والموانئ والمياه الإقليمية الليبية إلى "ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية".

وكانت هيئة السلامة الوطنية قد أعلنت في وقت سابق إخماد حريق ناتج عن انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية. وأكد مسؤول الإعلام بالهيئة في بنغازي، توفيق الشامخ، السيطرة على الوضع، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط القاعدة.