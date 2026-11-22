وأوضحت الهيئة، في إشعار، أن البلاغ ورد من مسؤول أمن الشركة، وحددت توقيت الحادث عند الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش يوم 22 نوفمبر.

ولم يكشف الإشعار طبيعة الحادث أو هوية الناقلة والقوات العسكرية المعنية، كما لم يورد معلومات عن إصابات أو أضرار.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن إلى متابعة أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والحفاظ على الوعي بتطورات الوضع في المنطقة.