وأعلنت إدارة المتحف تسجيل نحو 5.4 مليون زيارة من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 60 زيارة رسمية لملوك ورؤساء ورؤساء حكومات، شاهدوا خلالها معالم الحضارة المصرية القديمة.

كما أعلن المتحف تنفيذ عشرات عمليات الترميم لآثار فرعونية مهمة، أبرزها مركب الشمس الخاصة بالملك خوفو، بينما يستعد لتنفيذ 40 مشروع ترميم سنويا.

برنامج احتفالي مميز

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد غنيم، إن هناك برنامجا متنوعا للاحتفال بمرور العام الأول على افتتاح المتحف، يتضمن عروضا موسيقية وأنشطة توعوية وثقافية.

وأوضح أن أبرز العروض هو "الشمس الأبدية"، وهي تجربة فنية تجمع بين الموسيقى الحية والضوء والحكايات، عبر تقنيات متطورة تعتمد على إسقاط الضوء على الأسطح من جهة، واستخدام الأضواء المتحركة من جهة أخرى.

وأضاف غنيم أن هذا العرض سيحول البهو العظيم داخل المتحف إلى مساحة فنية تفاعلية، تُروى فيها قصص من الحضارة المصرية العريقة باللغتين العربية والإنجليزية، تصاحبها موسيقى حية متميزة.

بدوره، قال الخبير الأثري والمستشار السابق بوزارة الآثار، الدكتور محمود أحمد حسن، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المتحف لا يعد معلما أثريا فحسب، بل يمثل نواة مهمة لنهضة الاقتصاد السياحي المصري، نظرا لدوره البارز في جذب أعداد كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب الخبير الأثري، يعد المتحف المصري الكبير واحدا من أهم المشروعات الحضارية والثقافية في العالم، خاصة أنه يقدم تجربة تتجاوز الصورة التقليدية لعرض الآثار المتبعة في المتاحف حول العالم، ويعد الأكثر تطورا حتى الآن.

إنجازات على مدار العام

قال خبير المصريات والحضارة القديمة، الدكتور محمد زيدان، إن حصول المتحف المصري الكبير على جائزة بايستوم 2026 في إيطاليا يعكس مكانته، كما يؤكد دوره في حماية التراث الإنساني وتعزيز التواصل الحضاري.

وأشار، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذه الجائزة، التي انطلقت للمرة الأولى عام 2005، تحتفي بالمؤسسات والشخصيات الداعمة للتقارب الثقافي، وهو ما يعكس نجاح المتحف في تقديم الحضارة المصرية للعالم.