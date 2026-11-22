وقالت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها على تلغرام الأحد، إن التحقيقات تتواصل لكشف امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقب بقية المتورطين وملاحقتهم.

وأكدت أن العملية تأتي لمنع استغلال الأراضي السورية ممرا لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتأتي هذه العملية بعد ضبط جهاز الاستخبارات العامة، الجمعة، شحنة أسلحة أخرى كانت معدة للتهريب إلى لبنان.

وسبق أن أحبطت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، محاولة مماثلة في محافظة طرطوس في 8 أغسطس الماضي.

وأسفرت العملية حينها عن ضبط بنادق آلية وقذائف "آر بي جي" ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر.