وأضاف الخطاط ينجا أنه لم يكن يتوقع انسحاب المينورسو من الصحراء، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب "لن يغير أي شيء بالنسبة للمغرب، فهو موجود في أرضه ويؤمنها ويبني ويشيد فيها".

وردا على سؤال بشأن المخاوف من أن يؤدي انسحاب المينورسو إلى تهديد السلم والاستقرار في المنطقة، قلل الخطاط من هذه المخاوف، مؤكدا أن مدن الصحراء المغربية آمنة ولا تواجه أي خطر، مضيفا أن الجيش المغربي يسيطر على الوضع الأمني ويتولى تأمين الحدود.

وفي تعليقه على عدم تمكن بعثة المينورسو من تنظيم الاستفتاء وإتمام المهمة التي أنشئت من أجلها، قال الخطاط إن "تحديد لائحة الناخبين شكل العقبة الأكبر أمام تنظيم أي استفتاء، بسبب اعتراض الطرف الآخر على أحقية عدد من الأشخاص في التصويت، ما أدى إلى فشل الأمم المتحدة في عملية تحديد الهوية".

وأضاف أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يمثل بديلا وحلا سياسيا وسطا للنزاع، مؤكدا أنه يحظى بدعم دول كبرى.

وأشار إلى أن جبهة "البوليساريو" أبدت تجاوبا مع المقترح، وطلبت تقديم تفاصيل بشأنه خلال اللقاءات الثلاثة الأخيرة.

وشدد الخطاط على أن سكان مخيمات تندوف هم أكبر المتضررين من استمرار هذا الوضع، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، مؤكدا: "لا مستقبل للصحراويين إلا في إطار المملكة المغربية".

وأكد أن النخب الصحراوية مستعدة لتولي مسؤولية تدبير شؤون المنطقة في إطار الحكم الذاتي، معتبرا أن سياسة الجهوية المتقدمة التي اعتمدها المغرب منذ عام 2011، والتي تقوم على منح الجهات مزيدا من السلطات والصلاحيات، شكلت خطوة في اتجاه هذا النموذج.

وأضاف: "نحن نسير أمورنا بأنفسنا، والأطر الصحراوية حاضرة في مختلف الهيئات المحلية والوطنية".