قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد إنه بموازاة الحرب مع إيران والجبهات الساخنة التي تستحوذ على الاهتمام، تتشكل ملامح تنافس جيوسياسي مواز لا يقل خطورة.
وأضاف قرقاش إن تداعياته تنعكس على دول الخليج والعالم العربي.
وأضاف "وما نشهده من توظيف للأدوات الإعلامية والمالية ليس سوى قمة جبل الجليد لصراع أوسع على النفوذ وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية".
وأردف قائلا "وما يزيد المشهد تعقيداً تباين مواقف دول مجلس التعاون وغياب الاصطفاف الخليجي الموحد تجاه هذه التحولات. مرحلة تستدعي وعياً استراتيجياً وإدراكاً أعمق للمصالح والمخاطر المشتركة".