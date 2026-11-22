قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد إنه بموازاة الحرب مع إيران والجبهات الساخنة التي تستحوذ على الاهتمام، تتشكل ملامح تنافس جيوسياسي مواز لا يقل خطورة.