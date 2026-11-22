ويشمل المشروع خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد، وفرع الزقازيق – أبو كبير، إلى جانب دخول برج إشارات بورسعيد الخدمة.

تطوير لتجنب الحوادث

قال خبير قطاع النقل والسكك الحديدية، أحمد صلاح، إن مشروع التطوير، الذي نفذته شركة ألمانية، شمل تحديث 21 برج إشارة رئيسيا و19 برجا ثانويا، إلى جانب 518 موتور تحويلة و82 مزلقانا.

وأوضح صلاح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المشروع يستهدف تأمين حركة القطارات وتحديث أنظمة السيطرة والتحكم، من خلال استبدال الأنظمة الميكانيكية القديمة بأجهزة إشارات حديثة.

وأضاف أن الأنظمة الجديدة تتيح مراقبة حركة القطارات بصورة لحظية، مع تقليل الاعتماد على التدخل البشري في عمليات التحكم، بما يسهم في الحد من الأخطاء التشغيلية وتقليل مخاطر الحوادث.

وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضا زيادة الطاقة الاستيعابية لخطوط السكك الحديدية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، ورفع معدلات انتظام تشغيل القطارات.

كما يتصل المشروع بتطوير حركة نقل البضائع من ميناء بورسعيد وإليه، عبر شبكة السكك الحديدية، بحسب صلاح.

خطوط أخرى قيد التطوير

وعلى صعيد مشروعات التطوير الأخرى، قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن الوزارة انتهت من تطوير نظم الإشارات على عدد من الخطوط، بينها القاهرة – الإسكندرية، وبني سويف – أسيوط، وأسيوط – نجع حمادي، بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمئة.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن العمل مستمر على تطوير خطوط القاهرة – الجيزة – بني سويف، ونجع حمادي – الأقصر، فيما طرحت الوزارة مشروعات تطوير خطي الأقصر – أسوان، وطنطا – المنصورة – دمياط.

من جانبه، قال خبير تطوير المنظومات الإلكترونية بقطاع النقل، المهندس مروان عبدالفتاح، إن تحديث منظومة السكك الحديدية لا يقتصر على مشروعات تطوير الإشارات، موضحا أن التحديات التي تواجه القطاع متعددة الجوانب، وتتطلب العمل على أكثر من مسار.

وأضاف عبدالفتاح، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ أعمال صيانة دورية للقطارات العاملة على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحي.

وتشمل أعمال الصيانة، وفق الخبير، صيانة الأنظمة الكهربائية وإضاءة العربات، فضلا عن فحص القضبان ومفاتيح التحويل ومهمات التثبيت للتأكد من سلامتها.