وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية كفر مالك شرقي رام الله، وأضرمت النيران في 7 مركبات في المنطقة الشمالية من القرية، كما خطّت شعارات عنصرية على جدران المنازل.

كما اقتحم مستوطنون قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وأضرموا النيران في 3 مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية، قبل أن يلوذوا بالفرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي قرية دير السودان شمالي رام الله، أحرق المستوطنون مركبتين، ما ألحق بهما أضرارا مادية جسيمة.

وفي وقت لاحق، هاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منزل مواطن في مسافر يطا جنوب الخليل، وأحرقوا مركبة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا منزل مواطن في قرية التوانة، وأحرقوا مركبته، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

أيزنكوت يعترف بـ"الإرهاب اليهودي"

وكان رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت، وصف إحراق الممتلكات والسيارات والمنازل على يد مستوطنين بـ"الإرهاب اليهودي"، مطالبا بتسمية هذه الاعتداءات بمسمياتها ومحاسبة مرتكبيها.

وقال آيزنكوت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن هذه الاعتداءات تشكل نشاطا إرهابيا يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة المواطنين للخطر.

من جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إن "الضفة الغربية على شفا الانفجار ومن يريد منع اندلاع انتفاضة ثالثة، عليه تغيير الحكومة الحالية التي توفر غطاءً للإرهاب اليهودي وتفرّط بالأمن".

وأضاف "الإرهاب اليهودي يستهدف فلسطينيين أبرياء وجنود الجيش الإسرائيلي، ويدفع إسرائيل إلى عزلة دولية غير مسبوقة".

جلسة في الكنيست بشأن عنف المتطرفين اليهود

وفي وقت لاحق، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين، يايا فينك دعا، الأحد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أفيغدور ليبرمان، إلى عقد جلسة طارئة، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي يشتبه في أن متطرفين يهودا نفذوها خلال الليل في الضفة الغربية.

وحمّل فينك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المسؤولية السياسية عن أعمال العنف، داعيا إلى اتخاذ إجراءات برلمانية فورية ضد المسؤولين عنها.

وقال فينك، مستشهدا بالتعبير التوراتي المتعلق بيعقوب وعيسو: "الصوت صوت نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، لكن الأيدي أيدي إرهابيين يهود".