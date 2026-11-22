وأضاف أن "النشاط الإرهابي الذي تمارسه مجموعات متطرفة عبر إحراق السيارات والمنازل يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرّض حياة البشر للخطر، ويلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي لدولة إسرائيل وعلاقاتها الخارجية".

وتابع أيزنكوت يقول "هذا الواقع ليس قدراً محتوماً. فالخطوات التي اتخذها بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية دفعت الأوضاع على الأرض إلى حافة الفوضى، من دون اتخاذ إجراءات لمعالجتها".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف إلى أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية "استخدام جميع الأدوات المتاحة لهما، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية والعمليات المركزة التي ينفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لوقف أعمال الشغب وملاحقة مرتكبيها وفرض عقوبات مشددة بحقهم".

من جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائر غولان إن "الضفة الغربية على شفا الانفجار ومن يريد منع اندلاع انتفاضة ثالثة، عليه تغيير الحكومة الحالية التي توفر غطاءً للإرهاب اليهودي وتفرّط بالأمن".

وأضاف "الإرهاب اليهودي يستهدف فلسطينيين أبرياء وجنود الجيش الإسرائيلي، ويدفع إسرائيل إلى عزلة دولية غير مسبوقة".

وأوضح "في الحكومة التي سنشكلها، لن يكون هناك أي تسامح مع الإرهاب، سواء كان فلسطينياً أم يهودياً. سنعيد العمل بالاعتقالات الإدارية، وسنتحرك بحزم ويد من حديد ومن دون أي مساومة ضد كل من يمارس العنف بحق المدنيين والجنود".