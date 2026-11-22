وقال رشوان، في بيان، إن ما يُتداول في هذا الشأن "عارٍ تمامًا من الصحة"، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين.

وأكد أن التواصل والتنسيق بين مصر والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين تقوم على التعاون والتفاهم المشترك.

وأضاف أن مصر تواصل دعم استقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، إلى جانب دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ودعا رشوان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة، قال إنها تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية "عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد".