المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، أعلن اعتراض وتديمر صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون ‌باتجاه المنطقة الغربية في المملكة.

ولم يحدد اللواء المالكي المواقع التي كانت الهجمات تحاول استهدافها، لكن الدفاع المدني السعودي أعلن صدور تنبيه من "المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ " بوجود خطر في منطقة مكة المكرمة، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر.

وتضم السواحل ‌الغربية ⁠للمملكة بنية تحتية حيوية للطاقة، من بينها ⁠محطة ‌ينبع الجنوبية، ⁠وهي منشأة رئيسية لتصدير ⁠النفط الخام مرتبطة ​بخط ⁠أنابيب ​شرق-غرب، ومصفاة جازان في أقصى ​جنوب غرب البلاد.

وفي البحرين، أطلقت وزارة الداخلية تنبيهين منفصلين، بوجود خطر، داعية إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقالت الوزارة في منشور لها، إنه جراء ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم" جرى استهداف منشأة صناعية مدنية، ونتج عن ذلك نشوب حريق بالموقع، وباشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة عليه، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون أي إصابات بشرية.

وقالت "قوة دفاع البحرين" إن دفاعاتها الجوية اعترضت عددا من ⁠الهجمات الجوية الإيرانية.

‌وأضافت أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض تسببت في ⁠أضرار مادية دون وقوع إصابات، وأن إيران تواصل "نهجها العدائي ⁠الممنهج" تجاه مملكة البحرين.