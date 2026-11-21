وقالت الوزارة إن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.

وكانت الداخلية البحرينية قد نبهت، في وقت سابق، إلى وجود خطر، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأربعاء الماضي، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.