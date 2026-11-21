وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.