ودعا بيو، السبت، إلى وقف القتال وإعادة فتح المضيق وإزالة التلوث، محذرا من أن الأضرار البيئية للهجمات على السفن ستبقى لسنوات طويلة.

وقال في منشور على موقعه الإلكتروني: "تتعرض ناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن التجارية لهجمات، يوما بعد آخر. وستبقى التداعيات البيئية لهذه الحرب لسنوات طويلة".

ونفذ بيو، الحائز لقب "راعي المحيطات" في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مهمته على مدى 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، في أجزاء من المضيق قريبة من الساحل العماني، انطلاقا من مسندم.

وبعد نصف ساعة من بدء السباحة، الاثنين، تعرضت ناقلة نفط لهجوم على مسافة بضعة كيلومترات منه. وتعرضت سفن أخرى لاحقا لهجمات خلال مساره، واشتعلت النيران فيها.

وبلغ مجموع المسافة التي سبحها 15 كيلومترا، دون عبور المضيق إلى الضفة الإيرانية، التي تبعد نحو 39 كيلومترا عن الساحل العماني عند أقرب نقطتين.

وشدد بيو على أن أهمية هرمز تتجاوز دوره في حركة التجارة، قائلا: "مضيق هرمز ليس مجرد ممر حيوي للشحن، بل هو من بين أجمل المواقع الطبيعية التي زرتها".

وأضاف أن مياهه تزخر "بالدلافين والسلاحف وبقر البحر"، واصفا المضيق بأنه "من أعظم العجائب الطبيعية في العالم".

وبدأت إيران تقييد الملاحة في المضيق واستهداف السفن التي تعبره دون إذن منها، عقب اندلاع الحرب بضربات أميركية إسرائيلية على طهران في أواخر فبراير.

وسبق لبيو تنفيذ مبادرات مماثلة في القطبين الجنوبي والشمالي والبحر الأحمر، للمطالبة بمياه نظيفة صالحة للسباحة والصيد.

واختصر هدف مهمته الأخيرة بالقول: "رسالتي بسيطة، وهي أوقفوا القتال وافتحوا المضيق ونظفوا التلوث".