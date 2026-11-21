وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، إن "ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن".

وأضاف أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يمثلون الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان، فيما تشكل الدولة الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائه وحقوقهم.

وحدد عون عقبتين أساسيتين أمام استكمال استقلال لبنان، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيه، والتدخل الخارجي، وتحديدا من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية.

ووصفهما بأنهما أزمتان مترابطتان، تستدعي كل منهما الأخرى وتوفر لها الذريعة، مؤكدا أن لبنان يدفع الثمن في الحالتين، وخصوصا الجنوب وأهله الذين يتحملون تبعات حروب متلاحقة منذ عام 1969.

وقال إن مشروعه يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين: "لا احتلال إطلاقا نهائيا وأبدا. ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أيا كان هذا الخارج".

وأضاف أن هذا الموقف، الذي وصفه بجوهر المشروع الوطني، يعرضه لحملات من جهتين متناقضتين.

واستعرض الرئيس اللبناني تجارب الرهان على الخارج والقبول بالوصايات والاقتتال الداخلي، قائلا إن اللبنانيين دفعوا أثمانها من أرواحهم وأرضهم وثرواتهم ومستقبل أبنائهم.

وقال: "ثلاثة وثمانون عاما مرت على الاستقلال، ولم يكتمل استقلالنا يوما"، مضيفا أن الاستقلال مسؤولية يومية، وليس شهادة حصل عليها لبنان مرة واحدة.

وتابع: "في كل مرة تغيرت الرهانات، لكن الثمن بقي واحدا، ودفعه اللبنانيون أنفسهم. وفي كل مرة كان كل بديل عن الدولة وهما".

ودافع عون عن اعتماد الدبلوماسية، مؤكدا أن القوة العسكرية قد تغير موازين القوى، لكنها لا تستطيع وحدها بناء سلام دائم وعادل.

وقال: "الدبلوماسية ليست استسلاما، والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة"، معتبرا أن القوة تقاس أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهاء الحروب.

وشدد على أن هذا الخيار لا يعني الانتظار بلا نهاية أو قبول الأمر الواقع، بل استعادة الحقوق كاملة، بالاستناد إلى وحدة الموقف اللبناني وقدرة الدولة وعلاقاتها العربية والدولية.

وأضاف: "لن يكون لبنان ورقة في تسوية أحد. لبنان وطن له حق في الحياة والسيادة والسلام".

ودعا عون اللبنانيين إلى الثقة بالجيش، مؤكدا أنه يقف إلى جانبهم دون تمييز على أساس الطائفة أو المنطقة أو الانتماء.

وقال: "الجيش ليس جيش فئة في مواجهة فئة، ولا جيش منطقة في مواجهة أخرى. إنه جيش الدولة، ومهمته حماية الجميع".