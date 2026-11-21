وقالت الهيئة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين سوريا ومصر، وتوفير خيارات إضافية للمسافرين، ضمن جهود توسيع شبكة الوجهات من المطارات السورية وإليها.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، أن البرنامج التشغيلي يتضمن أيضا رحلات داخلية بين دمشق وحلب، لتسهيل حركة السفر بين المدينتين.

وأضاف أن استئناف التشغيل يأتي تنفيذا لتفاهمات مع الجانب المصري خلال اجتماعات في مونتريال، شملت الاتفاق على التشغيل المتزامن للناقلات السورية والمصرية.