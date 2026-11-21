وقال مراسلنا إن القتلى الثلاثة يعملون في مجال توصيل وجبات الطعام الخيرية إلى مخيمات النازحين في المدينة.

كما قتل فلسطيني آخر جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص تجاه مخيم حلاوة للنازحين في شرق مخيم جباليا ، في حين أصيب 7 فلسطينيين داخل المخيمات بالرصاص في منطقتي السودانية والمواصي غرب القطاع .

كما أصيب مواطنون برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيمات إيواء في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، ووقعت إصابات جراء استهداف الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة خانيونس.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت في تقرير سابق أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,736 قتيلا، و176,194 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 9 قتلى و55 إصابة.

وبينت أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,674، والإصابات إلى 6,065، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 851، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

ونوهت إلى أنه "تمت إضافة 12 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للقتلى، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 14/11/2026".