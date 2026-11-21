وتأتي الخطوة فيما تخضع شبهات تهريب النفط من المنطقة لتحقيقات حكومية وبرلمانية، بعد وثائق حصلت عليها "سكاي نيوز عربية". وتشمل الترتيبات الجديدة إسناد حماية الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، وتوسيع الانتشار ليغطي مناطق صحراوية كانت خارج نطاق الانتشار السابق.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن عملية استبدال القوات لم تكتمل بجميع مراحلها بعد، لكنها تسير وفق التوقيتات المحددة، على أن تستكمل قريبا.

وقال النعمان، في تصريحات للعراقية الإخبارية نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن فوج حماية شرطة الطاقة استكمل انتشاره وتسلم مسؤولية حماية حزم الأنابيب النفطية، كما استكمل اللواء 38 من الجيش العراقي الانتشار في قطاعه.

وأضاف أن جزءا كبيرا من لواء الشرطة الاتحادية انتشر في المنطقة، إلى جانب جزء من لواء جديد للحشد الشعبي حل محل اللواء الذي كان يتولى تأمينها.

وأوضح أن الاستبدال يجري بصورة متدرجة ومنظمة، بحيث يتسلم كل فوج مسؤولية القطاع من الفوج السابق، بالتوازي مع تبديل مقرات الألوية وفق الجدول الذي حددته القيادة المشرفة على العملية.

وبذلك، تشمل الخطة إعادة توزيع المسؤوليات بين الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والحشد الشعبي، مع استمرار مشاركة الحشد عبر لواء بديل.

قيادة واحدة وانتشار أوسع

وبدأت عملية الاستبدال، الجمعة، تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بالتزامن مع افتتاح "المقر المسيطر" في جرف النصر، وهو مركز القيادة المكلف بالإشراف على توزيع القوات وتنسيق مهامها.

وبحسب النعمان، باشر قائد المقر ونائباه أعمالهم بمتابعة مباشرة من مكتب القائد العام، فيما تعمل تشكيلات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تحت قيادة وسيطرة موحدة.

وتتجاوز الخطة تغيير الوحدات العسكرية إلى توسيع القطاعات التي تتولى تأمينها، لتشمل كامل مساحة جرف النصر ومحيطها، بما في ذلك المناطق الصحراوية والمساحات التي وصفها النعمان بأنها كانت "متروكة سابقا".

وقال إن الهدف هو ضمان السيطرة الأمنية على جميع أجزاء المنطقة، وتهيئتها لتنفيذ المشاريع الخدمية وفتح الطرق الرئيسية التي تربطها بالمحافظات القريبة.

تأمين الأنابيب

ويكتسب تسلم شرطة الطاقة مسؤولية الأنابيب أهمية في ظل التحقيقات المتعلقة بشبهات تهريب النفط في جرف الصخر.

وكانت "سكاي نيوز عربية" قد نشرت وثائق بشأن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في معلومات عن تهريب مشتقات نفطية في المنطقة، إلى جانب لجنة برلمانية كلفت متابعة الملف وفحص معلومات عن مسار تهريب محتمل من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر إيران إلى أفغانستان. سكاي نيوز عربية

وفي تطور لاحق، قال عضو اللجنة النيابية علي انهير إن اللجنة استمعت إلى ممثلي جهات أمنية واستخبارية، واطلعت على وثائق وصور ومقاطع فيديو قال إنها تثبت وجود عمليات تهريب في جرف الصخر. وفي المقابل، نقلت "سكاي نيوز عربية" عن قيادي في كتائب حزب الله نفيه التجاوز على أنابيب النفط. .

ولم تتضمن تصريحات النعمان، السبت، إعلانا عن نتائج نهائية لتلك التحقيقات، أو ربطا مباشرا بين استبدال القوات وثبوت مسؤولية جهة محددة عن التهريب.

المرحلة التالية

وحدد النعمان إعادة تأهيل البنية التحتية وفتح الطرق بوصفهما المرحلة التالية للترتيبات الأمنية.

وكان قد أعلن، الجمعة، تهيئة الطريق الرابط بين الفاضلية وكربلاء لفتحه أمام المركبات المدنية اعتبارا من السبت، باستثناء مركبات الحمل.

كما تحدث عن تقييم الوضع الأمني وتفتيش المنطقة، تمهيدا لتوفير المتطلبات الخدمية اللازمة لعودة السكان وتنفيذ مشاريع سبق إقرارها.

ولم يحدد الإعلان الأخير موعدا لعودة السكان أو انتهاء أعمال التأهيل.

وتبقى الخطوة المنجزة حتى الآن استكمال انتشار الجيش وشرطة الطاقة في قطاعيهما، فيما يستمر استبدال بقية القوات تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الخدمية.