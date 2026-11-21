وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد الأثر البيئي للواقعة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت أمس الجمعة إن نيرانا اشتعلت في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول في أثناء إبحارها للخروج من مضيق هرمز، موضحة أن الحادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شمالي خصب.

وتقع خصب في شبه جزيرة مسندم ⁠العمانية عند مدخل مضيق هرمز، الممر ⁠المائي الاستراتيجي الذي كان يمر منه ما يقرب من ⁠خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وتعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ إغلاق إيران الممر المائي عقب اندلاع الصراع في 28 فبراير.