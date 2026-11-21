وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة بشمال البصرة بعدما استجاب رجال الإطفاء للحادث.

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن "فرق الإطفاء استجابت للحادث وتمكنت من احتواء النيران والسيطرة عليها"، مبينا أنه "لم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه".

وقال المسؤولون الأمنيون إن الحريق امتد إلى المنازل المجاورة وأجبر محطة توليد الكهرباء على وقف عملياتها.

وأضافوا أن "محطة الهارثة" تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 800 ميجاوات لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو 400 ميجاوات قبل اندلاع الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء أنه لم ترد بعد معلومات رسمية عن سبب الحريق أو حجم الأضرار.

وتضاربت الأنباء حول سبب الانفجار في محطة الكهرباء قرب مدينة البصرة، الذي وثقته فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن الأكثر شيوعا هو تعرضها لهجوم بمسيرات، وهو ما لم تؤكده تقارير رسمية.

وأشارت تقارير أخرى غير مؤكدة إلى أن الحريق في محطة كهرباء الهارثة نجم عن انفجار أنبوب غاز داخل المحطة.

وعانت البنية التحتية للكهرباء في العراق على مدى عقود من نقص الاستثمار والصيانة غير الكافية وعدم القدرة على تلبية ذروة الطلب، لا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وتسببت الحرائق والأعطال الفنية في المحطات الفرعية ومنشآت الطاقة في السابق في تعطيل إمدادات الكهرباء وانقطاعات واسعة النطاق.