وأشارت تقارير إلى وقوع ضحايا جراء الانفجار في محطة الكهرباء، التي ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق.

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن "فرق الإطفاء استجابت للحادث وتمكنت من احتواء النيران والسيطرة عليها"، مبينا أنه "لم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه".

وتضاربت الأنباء حول سبب الانفجار في محطة الكهرباء قرب مدينة البصرة، الذي وثقته فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن الأكثر شيوعا هو تعرضها لهجوم بمسيرات، وهو ما لم تؤكده تقارير رسمية.

وأشارت تقارير أخرى غير مؤكدة إلى أن الحريق في محطة كهرباء الهارثة نجم عن انفجار أنبوب غاز داخل المحطة.