ومنذ أسابيع تسعى قطر، التي تؤدي دور الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المفاوضات ومنع العودة إلى الحرب.

وذكر المصدران أن رئيس وزراء قطر ومبعوثه علي الذوادي حضرا اجتماع برلين، التي استضافت اجتماعا آخر بشأن حرب أوكرانيا.

ولم يكشف "أكسيوس" تفاصيل إضافية عن اللقاء أو ما أسفر عنه.

والأسبوع الماضي، زار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واشنطن والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، لمناقشة ملف إيران.

وعقب ذلك، صرح ترامب أن شن حملة عسكرية جديدة ضد إيران أمر "مستبعد للغاية ولا يبدو ضروريا".

لكن منذ ذلك الحين، يتعرض ترامب لضغوط مكثفة من رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو لشن هجمات عسكرية جديدة.

والخميس، صرح ترامب لموقع "أكسيوس" أنه لن يتخذ قرارا بشأن خطوته التالية في حرب إيران إلا بعد حلول العام الجديد، وقال: "أنا لا أستعجل اتخاذ أي قرار بشأن إيران. سنرى ما سيحدث بعد مطلع العام".

وفي مؤتمر صحفي عقد الجمعة، قال ترامب إن طهران "تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقا مقبولا بالنسبة لي"، مضيفا: "نحن نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي، ليس زائفا كالذي دأبوا عليه طوال 51 عاما. ظلوا يخدعون الناس طوال 51 عاما"، حسب تعبيره.

ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها "مجنونة"، و"مجموعة شريرة للغاية لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي".