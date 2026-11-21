وحسب الإعلان، كانت الصواريخ متجهة إلى الرياض، بينما استهدفت المسيّرة المنطقة الجنوبية.

وأتى الإعلان بعدما أصدر الدفاع ⁠المدني السعودي إنذارين من خطر محتمل في الرياض، بوقت ‌مبكر من يوم السبت، لأول مرة ‌منذ ‌تعرض أطول ناطحة سحاب في العاصمة ‌لهجوم حوثي، الخميس.

وأعلن الدفاع المدني في وقت لاحق زوال ‌الخطر في الرياض.

وكانت وكالة "فرانس برس" أشارت إلى سماع دوي انفجارين في المدينة، في وقت مبكر من صباح السبت.

وتتعرض المملكة خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات يشنها الحوثيون الموالون لإيران، وذلك منذ تجدد الأعمال القتالية في اليمن.