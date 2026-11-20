وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن "أمناء النفط" احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية.

وأوضحت الوزارة ‌أن من بين المشمولين بالعقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في استخبارات الحرس ‌الثوري الإيراني، وماجد تاج شقيق مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم العسكري السابق في الحرس الثوري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة الضغط الاقتصادي المكثفة التي تشنها وزارة الخزانة على طهران، في محاولة لوضع حد للهجمات الإيرانية على الملاحة ‌البحرية في الخليج وإعادة فتح ‌مضيق هرمز، الذي ⁠ظل مغلقا لجزء كبير من هذا العام.

وتضع العقوبات الجديدة هؤلاء الأشخاص على قائمة "الأشخاص المصنفين بصفة خاصة" التابعة لمكتب ⁠مراقبة الأصول الأجنبية ‌بوزارة الخزانة الأميركية، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول ⁠قد يمتلكونها تحت الولاية القضائية الأميركية، ويحظر فعليا إجراء معاملات ⁠بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها.

كما أعلنت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على محمد حسين سيرفاتي، ⁠نجل القيادي في الحرس الثوري محسن سيرفاتي، الذي شغل مناصب في شركات توسطت في شحنات نفط إيراني.

ومن بين الأفراد الآخرين الخاضعين للعقوبات مجتبى عربنجاد، نجل حميد عربنجاد الرئيس التنفيذي لشركة طيران "ماهان إير" الخاضعة للعقوبات.

وأفادت وزارة الخزانة أن مجتبى عربنجاد ‌اشترى قطع غيار طائرات لصالح الشركة، وأشرف على مبيعات النفط التي دعمتها جزئيا.

وبعد الإعلان عن العقوبات، اعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن النظام الإيراني "أشبه بسفينة تغرق".

وكتب بيسنت على منصة "إكس": "النظام الإيراني الاستبدادي لا يتردد أبدا في تقديم مصالحه الخاصة على مصالح شعبه، في وقت يعاني به المواطنون الإيرانيون نقصا في الخبز والوقود. استنفد النظام مخزونه النفطي المتاح للنقل البحري وقد لا يتمكن أبدا من تحصيل عائدات النفط الذي سبق أن باعه. النظام أشبه بسفينة تغرق".