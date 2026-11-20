وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لصحيفة "إيران" نشرت ليل الجمعة، إن تبادل الرسائل مع واشنطن لا يزال مستمرا عبر وسطاء.

وأكد أن إيران "لا ترى حاجة لتغيير الوسطاء في محادثات السلام".

وقال عراقجي إن "مطلب إيران الأول هو أن يصرح (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب برغبته في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "ليس مفاجئا أن يتخذ ترامب موقفا جديدا كل يوم، بل وأن يتراجع حتى عن تصريحات أدلى بها في اليوم السابق".

وتحدث الوزير عن "خطوط إيران الحمراء"، قائلا إنها "تتضمن عدم خروج اليورانيوم المخصب منها"، لكن "يمكن التوصل إلى حل عادل" من وجهة نظره.

وقال عراقجي إن طهران تريد ضمانات بأن الولايات المتحدة جادة بشأن المفاوضات قبل المضي قدما، مشيرا إلى أنها ناقشت مع الوسطاء شكل تدابير بناء الثقة وطبيعتها.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن "مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين تلبية الولايات المتحدة شروطنا السبعة".

وأفاد أن "اقتراح إيران ذا البنود السبعة تضمن تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها خلال 5 أو 6 أيام، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السادس، وبدء المفاوضات في اليوم السابع".

وتابع: "اختصرنا الخطة من 7 أيام إلى يومين بناء على اقتراح الوسطاء لتسريع تنفيذها، ووفق الخطة المعدلة، كان على واشنطن تنفيذ تعهداتها في اليوم الأول، على أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز وتبدأ المفاوضات مع الولايات المتحدة في اليوم الثاني".

لكن "لم نتلق ردا أميركيا على مقترحنا، وإذا كانت واشنطن جادة في التوصل لاتفاق فعليها تصحيح موقفها"، وفق عراقجي.