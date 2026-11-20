وقال ظريف خلال ندوة في طهران، الخميس: "يجب أن يقوم نهجنا أيضا على هذا الأساس، أن نعمل في أفضل الظروف الممكنة للدفاع عن مصالحنا".

وتابع: "لم تكن لدينا محبة لصدام حسين (الرئيس العراقي الأسبق)، ومع ذلك عقدنا معه اتفاق سلام في نهاية المطاف".

وأضاف: "لا نكن محبة لغيره أيضا، لذلك علينا أن نتحرك في أفضل الظروف لضمان مصالحنا".

وقال ظريف: "علينا أن ندرك ضرورة الاعتماد على أنفسنا، فلا أحد يدافع عنا لا في الحرب ولا في السلم. نحن وحدنا من يجب أن نكون أصحاب حظوظنا ومصيرنا".

وحذر الوزير الأسبق من "نفاد الوقت"، قائلا: "علينا أن نحسن اختيار التوقيت، فالوقت ينقضي بسرعة ويضيع من بين أيدينا".

واعتبر أن "انتصار اليوم هو هزيمة الغد"، في رسالة على ما يبدو لقادة إيران.

واستشهد ظريف بآية قرآنية، مضيفا: "إنها آية من القرآن الكريم، وهي سنة الله في خلقه: وتلك الأيام نداولها بين الناس".