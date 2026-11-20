وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة "فرانس برس" أن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت جنوب غرب مخيم البريج للاجئين في وسط القطاع.

ووفقا للدفاع المدني، قتل فلسطينيان آخران أيضا في وسط القطاع في قصف نفذته مسيرات إسرائيلية على مخيمي نازحين في دير البلح والنصيرات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "عددا من المقاتلين" في غارات عدة، وذلك غداة إعلانه انتهاء توغل بري خارج المنطقة التي يسيطر عليها في القطاع، والتي تتجاوز 60 بالمئة من مساحته.

وأوضح الجيش أن العملية التي بدأت الأربعاء هدفت إلى "تفكيك نفق إرهابي" كان يشكل تهديدا لقواته.

وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بانتهاك الهدنة المبرمة في أكتوبر 2025، بعد حرب استمرت سنتين تلت هجوم السابع من أكتوبر 2023.