وتأتي الزيارة المرتقبة وسط إجراءات أمنية اتخذتها الحكومة العراقية لإعادة فرض سيطرة الدولة على جرف الصخر، بعد سنوات من خضوع المنطقة لسيطرة كتائب حزب الله، ووسط تحقيقات بشأن عمليات تهريب النفط وهدر المال العام.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الجمعة، استحداث 12 نقطة أمنية لحماية أنابيب النفط والمنشآت النفطية في جرف النصر، بالتزامن مع انتشار قوات الجيش والشرطة الاتحادية وتشكيلات من الحشد الشعبي

وأوضحت الوزارة أن الخطة شملت فتح طريق بمحاذاة خطوط الأنابيب النفطية لتسهيل حركة الدوريات والمراقبة الميدانية، إلى جانب إنشاء مقر لفوج أمني، بهدف تعزيز حماية المنشآت النفطية وإحكام السيطرة على المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن كتائب حزب الله امتثلت لأوامر الانسحاب من جرف النصر وتسليم مواقعها إلى تشكيلات أخرى من الحشد الشعبي.

وشدد النعمان على أن إعادة انتشار القوات الأمنية جاءت بقرار عراقي سيادي، نافيا وجود أي تدخل خارجي في اتخاذ القرار أو تنفيذه.

وفي ملف تهريب النفط، كشف النعمان أن لجنة تحقيق حكومية حددت المسؤولين عن المخالفات وهدر المال العام، وأحالت ملفات المتورطين إلى القضاء، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مناصبهم.

وكانت تقارير قد تحدثت عن عمليات تهريب واسعة للنفط الخام ومشتقاته من المنطقة، عبر مسارات تمر بمحافظتي كركوك والسليمانية.

وتخضع جرف الصخر، لإجراءات أمنية جديدة تمهيدا لإعادة فتح الطرق وتأمين المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف لعودة النازحين الذين غادروا المنطقة خلال المعارك ضد تنظيم داعش.

وكانت كتائب حزب الله قد فرضت سيطرتها على المنطقة عقب انتهاء المعارك ضد التنظيم، وسط اتهامات بمنع السكان النازحين من العودة إلى منازلهم طوال السنوات الماضية.