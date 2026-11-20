وأضاف في مقابلة ‌مع شبكة "سي.إن.بي.سي" "إذا ‌كان ⁠الإيرانيون يستهدفونني، فهذا يعني أنهم يتعرضون لضغوط. وسنواصل ⁠ممارسة ‌هذه الضغوط عليهم".

وكانت الولايات ⁠المتحدة ​وإسرائيل شنتا ضربات على إيران في فبراير، ولا يزال الصراع محتدما في المنطقة، رغم ​إجراء محادثات ‌متقطعة للتوصل إلى تسوية.

ويقود بيسنت حملة العقوبات الأميركية على طهران. وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة أن الوزير "لن تثنيه تهديدات النظام الإيراني" عن مواصلة الضغط الاقتصادي.

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون قد حذر الشهر الماضي من أن طهران كثفت مساعيها لاستهداف أميركيين في الشرق الأوسط وخارجه.