ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال استقباله كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الأرثوذكس رام الأول على رأس وفد، إن "عيد الاستقلال يحلّ وسط غصّة في قلوب اللبنانيين الذين لا يحتفلون به بشكل كامل، في ظل احتلال للجنوب".

وأضاف أن "أولويتنا اليوم هي حماية لبنان، وصون سيادته واستقلاله، وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، وتمكين الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من القيام بمسؤولياتها".

وتابع قائلا إنه "لا خلاص للبنان إلا بوحدة أبنائه وتضامنهم، وبأن يبقى وطننا بمنأى عن صراعات الآخرين وحساباتهم".

وشدد على "دور المرجعيات الروحية والوطنية في تعزيز لغة الحوار والاعتدال والتمسك برسالة لبنان، رسالة العيش معا واحترام الإنسان وحريته".

واختتم عون تصريحاته قائلا: "نحن نعتز بما يجمع اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، من شراكة في الوطن والمصير، ونؤمن بأن لبنان لا يقوم إلا بجميع أبنائه، وأن قوة صيغته تكمن في احترام التعددية، وفي جعل المواطنة والمصلحة الوطنية المشتركة فوق كل اعتبار آخر".