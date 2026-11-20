وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين في منطقة الشقيق بجازان.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أصدر في وقت سابق تحذيرا من خطر محتمل في جازان.

وأكدت السعودية، الجمعة، بدء عملية عسكرية نوعية في اليمن، قالت إنها تهدف إلى تحييد مصادر استهداف المدنيين في اليمن والمملكة، وتشمل أهدافا عسكرية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز.

ووفقما صرّح المالكي، فإن العملية مستمرة، وإن القوات استهدفت قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة ساهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ.

وأوضح المالكي أن عملية عسكرية نفذت فجر الجمعة في صنعاء لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وركزت على تدمير مصادر التهديد وتحييدها لمنع استهداف المدنيين.

وأعلن تدمير 7 أهداف قال إنها خصصت للاستخدام العسكري ودعم المجهود الحربي للحوثيين، إلى جانب 6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

وأضاف أن العملية شملت تحييد أحد مستودعات الإمداد الرئيسية التابعة للحوثيين في صنعاء.